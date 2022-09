Unbekannte haben erneut das Gebäude eines Parteibüros in Michelstadt (Odenwald) beschädigt.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, besprühten sie in der Nacht ein Schaufenster mit Farbe und klebten einen beleidigenden Zettel an die Scheibe. Ob die Tat mit einer ähnlichen Aktion vor knapp zwei Wochen in Verbindung steht, war unklar. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen.