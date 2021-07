Passanten am Frankfurter Mainufer attackiert

Festnahme Passanten am Frankfurter Mainufer attackiert

Ein 21-Jähriger hat mehrere Spaziergänger am Frankfurter Mainufer angegriffen.

Nach Polizeiangaben vom Montag stand er möglicherweise unter Drogeneinfluss. Am Sonntag soll er einen 47-Jährigen gewürgt haben. Passanten, die diesem helfen wollten, griff er mit einer abgebrochenen Glasflasche an. Er kam vorläufig in eine Psychiatrie.