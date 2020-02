In Viernheim hat am Freitagabend ein Mann Passanten mit einer Axt bedroht. Danach flüchtete er. Als die Polizei ihn kurz darauf stellt, kommt es zur Schussabgabe.

Ein Mann, der zuvor Passanten in Viernheim (Bergstraße) mit einem Beil bedroht haben soll, ist am Freitagabend in Mannheim (Baden-Württemberg) von der Polizei angeschossen und verletzt worden. Nach Angaben des Mannheimer Polizeipräsidiums wurde der Verdächtige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr habe nicht bestanden.

Der Mann war demzufolge gegen 20 Uhr im Mannheimer Stadtteil Käfertal gestellt worden. Wie genau es zu der Schussabgabe durch die Beamten kam, teilte die Polizei nicht mit. Unklar blieb vorerst auch, was den Verdächtigen dazu veranlasst haben könnte, die Passanten in Viernheim zu bedrohen. Bei dem Vorfall wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand verletzt.

Sendung: hr-iNFO, 01.02.2020, 6 Uhr