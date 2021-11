Passanten haben am Sonntagabend einen schwer verletzten Mann in Oberzent (Odenwald) gefunden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, fanden Passanten den 40-Jährigen auf einer Wiese. Zuvor soll er in einer Kneipe mit anderen Personen in Streit geraten sein. Er kam mit erheblichen Kopfverletzungen ins Krankenhaus.