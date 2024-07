Person in Borken von Zug erfasst und getötet

Kurzmeldung Person in Borken von Zug erfasst und getötet

Bei einem Unfall an einem Bahngleis in Borken (Schwalm-Eder) ist am Dienstagvormittag ein Mensch ums Leben gekommen.

Die unbekannte Person sei von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Umstände sollen nun ermittelt werden. Die Kriminalpolizei war am Mittag noch vor Ort.