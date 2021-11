Pfefferspray an Fuldaer Schule

Wegen eines beißenden Geruchs sind am Mittwoch Feuerwehr und Polizei in einer Schule in Fulda angerückt.

Vermutlich habe dort am Nachmittag jemand Pfefferspray versprüht, sagte ein Sprecher. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Wer das Spray versprüht haben könnte, werde ermittelt.