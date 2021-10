Pfefferspray an Uni versprüht

Ein betrunkener 32-Jähriger hat am Donnerstag an der Universität in Witzenhausen (Werra-Meißner) Pfefferspray versprüht.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, wurden drei Frauen leicht verletzt. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.