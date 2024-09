Pfefferspray-Attacke in Kneipe

Ein Unbekannter hat in Tanusstein (Rheingau-Taunus) am frühen Sonntagmorgen in eine Gaststätte Pfefferspray versprüht und Gäste bedroht. Er sei laut Polizei sofort aggressiv aufgetreten und habe das Spray versprüht und ein Messer gezeigt.

Dann flüchtete er laut Polizei. Er wird beschrieben als etwa 18 Jahre alt, 175-180 cm groß mit dunklen Haaren, er soll eine lange graue Jogginghose getragen haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.