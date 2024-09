Pfefferspray in Hofheimer Bus versprüht

Ein Unbekannter hat am Freitag in einem Bus der Linie 26 in Hofheim (Main-Taunus) Pfefferspray versprüht.

19 Grundschulkinder wurden wegen Augen- und Atemwegsreizungen vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, wie die Polizei berichtete. Ein 22-Jähriger kam in eine Augenklinik. Der Täter flüchtete.