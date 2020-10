Pflanzenöl gerät bei Höchst in den Main

Beim Umladen von Pflanzenöl von einem Schiff am Industriepark Höchst sind Teile des Öls in den Main geraten.

Ursache für die undichte Stelle sei vermutlich ein technischer Defekt, teilte die Hessische Bereitschaftspolizei am Samstag mit. Das Lebensmitteltankschiff habe seine Ladung am Freitagabend am Industriepark Höchst abgegeben.