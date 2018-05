Totschlag nein, versuchter Totschlag ja: Wenige Monate nach dem Tod eines Heimbewohners in Groß-Umstadt ist dessen Pfleger wieder in Freiheit. Die Vorwürfe, er habe dem Patienten eine Überdosis verabreicht, bleiben allerdings bestehen.

Chemisch-toxikologische Untersuchungen haben neue Erkenntnisse im Todesfall eines Patienten in einem Pflegeheim in Groß-Umstadt (Darmstadt-Dieburg) gebracht. Demnach starb der 63-Jährige an einer schweren Krankheit – und nicht wie bisher angenommen an einer Medikamenten-Überdosis. Das sagte ein Sprecher der Darmstädter Staatsanwaltschaft dem hr am Dienstag und bestätigte damit einen Bericht des Darmstädter Echos .

Ursprünglich waren die Ermittler davon ausgegangen, dass ein Krankenpfleger den Patienten mit einer Überdosis Schmerzmittel getötet hatte. Ein entsprechender Hinweis war nach dem Tod des 63-Jährigen bei der Polizei eingegangen. Deswegen saß der 44 Jahre alte Pfleger seit Ende März in U-Haft. Er kam nun vorerst wieder auf freien Fuß.

Vom Vorwurf des Totschlags rückte die Staatsanwaltschaft nach den jüngsten Erkenntnissen ab, der Haftbefehl gegen den Pfleger bleibe wegen der Überdosis aber bestehen, sagte der Sprecher. Nun werde geprüft, ob der Krankenpfleger wegen versuchten Totschlags angeklagt wird.

Pfleger handelte offenbar aus Mitleid

Der Beschuldigte hat sich mittlerweile auch zu einem möglichen Motiv geäußert, wie das Darmstädter Echo schreibt. Offenbar habe er Mitleid mit dem unheilbar kranken Patienten gehabt.

Nach der Festnahme des Pflegers wurden in dem betroffenen Heim noch zahlreiche weitere Todesfälle untersucht. Hinweise auf Fremdverschulden wurden dabei aber nicht entdeckt.

