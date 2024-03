Der Bürgermeister von Pfungstadt, Patrick Koch, muss sich in einem Berufungsverfahren vor dem Landgericht Darmstadt verantworten. Es geht um den möglichen Verrat von Dienstgeheimnissen. Bei einer Verurteilung droht Koch sogar der Amtsverlust.

In dem Verfahren am Dienstag geht es allerdings nicht um Dienstgeheimnisse aus seiner Tätigkeit als Bürgermeister, sondern aus seinem früheren Beruf als Polizist. Nach einem Doppelmord in Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) im April 2009 war Kriminaloberkommissar Patrick Koch Mitglied der Sonderkommission.

Ein Nachbar der Opfer war 2011 wegen Doppelmordes zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt worden - beteuert jedoch seine Unschuld. Der Versuch eines Wiederaufnahmeverfahrens scheiterte.

Bedenken: Täter in Mordfall voreilig bestimmt

Koch wird vorgeworfen, in einer im Jahr 2020 verfassten Mail Interna aus dem Mord-Ermittlungsverfahren an den Anwalt des Verurteilten weitergegeben zu haben. Zu diesem Zeitpunkt war der SPD-Politiker bereits seit sechs Jahren Bürgermeister.

In der Mail schilderte Koch seine Bedenken, dass man sich viel zu schnell auf den später Verurteilten als Täter festgelegt habe. Unter anderem beschuldigt Koch den damaligen südhessischen Polizeipräsidenten Gosbert Dölger, sich vorschnell auf den Täter festgelegt zu haben. Er könne nicht beurteilen, ob der Verurteilte tatsächlich der Täter ist oder ob ihm Unrecht getan wurde.

Freispruch in erster Instanz

Koch war in erster Instanz im November 2021 vom Amtsgericht Dieburg freigesprochen worden. Das Gericht wertete die Äußerungen Kochs nicht als Dienstgeheimnis. Hiergegen hatte die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt.

Er habe mit seiner spontanen Mail keine Wiederaufnahme des Mordprozesses erzwingen wollen, sagte sein Anwalt nach dem Freispruch. Koch habe nur gesagt, dass man die Ermittlungen besser hätte führen können.

Sollte Koch in zweiter Instanz verurteilt werden, könnte ihm auch verboten werden, öffentliche Ämter wahrzunehmen.