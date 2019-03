Hoher Schaden, fette Beute: Die Polizei fahndet mit einem Phantombild nach einem mutmaßlichen Geldautomaten-Sprenger. Der Tatverdächtige soll zu einem Trio gehören, das im September in Groß-Gerau zugeschlagen hat.

Am 7. September haben bislang unbekannte Täter in Groß-Gerau einen Geldautomaten in einer Commerzbank-Filiale gesprengt. Sie leiteten dazu Gas in das Gerät und lösten eine Explosion aus, die erheblichen Schaden anrichtete. Außerdem konnten die drei Tatverdächtigen, die vermutlich aus den Niederlanden kamen, 126.000 Euro erbeuten.

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das Polizeipräsidium Mittelhessen fahnden jetzt mit einem Phantombild nach den Tätern. Von einem der Tatverdächtigen konnte ein Bild gefertigt werden. Der Mann soll in Tatortnähe Schmiere gestanden und die Straße gegen zufällig vorbeikommende Passanten abgesichert haben.

Augenzeugen, die von der Explosion aufgeschreckt worden waren, hatten ein Video von der Flucht der Täter gedreht. Die Männer in der Aufnahme waren jedoch maskiert.