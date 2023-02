Beim Anflug auf den Frankfurter Flughafen hat der Pilot eines Passagierflugzeugs eine Drohne in der Einflugschneise entdeckt. Die Polizei suchte den Bereich mit einem Hubschrauber ab und fand eine weitere Drohne sowie die beiden Drohnenpiloten.

Der Pilot der Passagiermaschine habe die Drohne am Montag beim Anflug in der Einflugschneise in einer Höhe von circa 1.200 Metern bei Ginsheim-Gustavsburg (Groß-Gerau) gesehen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei der anschließenden Suche mit einem Hubschrauber sei dann sogar noch eine zweite Drohne entdeckt worden.

Verdacht auf gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr

Die Polizei identifizierte zwei 22 und 38 Jahre alte Männer als Piloten der Drohnen und leitete gegen sie Ermittlungen wegen des Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr ein. Die Drohnen wurden sichergestellt. Auswirkungen auf den Flugverkehr habe es nicht gegeben.

In Deutschland sind Drohnenflüge in der Nähe von Start- und Landebereichen von Flughäfen verboten - es muss mindestens ein Abstand von 1,5 Kilometer eingehalten werden.

Im deutschen Luftraum gibt es immer wieder Zwischenfälle mit Drohnen. Die Deutsche Flugsicherung (DFS) in Langen (Offenbach) teilte im vergangenen Dezember mit, dass von Januar bis November 2022 insgesamt 150 Behinderungen des Flugverkehrs aufgrund von Drohnenflügen registriert worden seien.

