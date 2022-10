Die Absturzstelle liegt in einem Waldgebiet.

Beim Absturz eines Kleinflugzeuges im Odenwaldkreis ist der Pilot ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich in einem Waldgebiet nahe dem Michelstädter Stadtteil Vielbrunn.

Im Wald in der Nähe des Michelstädter Ortsteils Vielbrunn (Odenwald) ist am Montagnachmittag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Ersten Angaben der Polizei zufolge war nur der Pilot an Bord, der tot geborgen wurde. Absturzursache seien möglicherweise technische Probleme. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung habe die Ermittlungen übernommen.

Bundes- und Landesstraßen gesperrt

Die Absturzstelle wurde weiträumig abgesperrt. Von Verkehrsbehinderungen betroffen waren die Bundesstraße 47 und die Landstraßen 3318 und 3349. Die Bergungsarbeiten sollten voraussichtlich bis zum späten Montagabend dauern.

Eine Sprecherin des Flugplatzes Vielbrunn bestätigte auf hr-Anfrage, dass die Maschine dort mit Fallschirmspringern an Bord gestartet war. Der Absturz habe sich offenbar ereignet, nachdem diese wie geplant abgesprungen seien. Die Betroffenheit sei sehr groß.