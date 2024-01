Bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines drohen Streiks der Piloten. Mit großer Mehrheit haben die Mitglieder der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit für einen Arbeitskampf gestimmt.

In der Urabstimmung der Piloten der Lufthansa-Tochter Discover Airlines haben knapp 96 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder für einen Streik gestimmt, wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) am Dienstag mitteilte. Ein Streiktermin wurde zunächst nicht genannt.

Forderung nach einem fairen Angebot ohne Vorbedingungen

Die Airline fordert den Arbeitgeber stattdessen auf, ein verhandlungsfähiges Angebot ohne Vorbedingungen zu machen, um die festgefahrenen Gespräche wieder in Gang zu bringen.

Der Ferienflieger der Lufthansa-Gruppe war im Corona-Sommer 2021 zunächst unter dem Namen "Eurowings Discover" gestartet und später in "Discover Airlines" umbenannt worden. Die bislang 24 Flugzeuge werden an den Drehkreuzen Frankfurt und München auf Lang- und Mittelstrecken eingesetzt. Die Fluggesellschaft fliegt vor allem touristische Ziele an.

Verhandlungen über Erst-Tarifvertrag gescheitert

Die Verhandlungen über einen Erst-Tarifvertrag für die rund 420 Piloten des Ferienfliegers erklärte die VC für gescheitert und hielt dem Unternehmen eine Hinhaltetaktik vor. Auch für die Kabinen-Crews gibt es bislang keinen Tarifvertrag.

Ein erster Warnstreik der Piloten am Tag vor Heiligabend war für die meisten Passagiere glimpflich verlaufen. Discover konnte die Flüge in Zeiten außerhalb des fünfstündigen Streikfensters verlegen. Bei einem längeren Ausstand könnte es hingegen schnell zu Flugausfällen kommen.