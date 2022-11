Überschwemmte Straßen haben in der Vergangenheit im Kreis Fulda immer wieder zu Notfall-Einsätzen geführt - wie hier in Dipperz bei Fulda.

Überschwemmte Straßen haben in der Vergangenheit im Kreis Fulda immer wieder zu Notfall-Einsätzen geführt - wie hier in Dipperz bei Fulda. Bild © picture-alliance/dpa

In Hessen kommt es immer wieder zu Überschwemmungen nach Starkregen. Damit Rettungskräfte und Betroffene im Ernstfall schneller alarmiert werden, gibt es nun ein digitales Frühwarnsystem. Es wird im Kreis Fulda erprobt und soll hessenweit Schule machen.

Audiobeitrag Audio Warnung vor Starkregen: Digitales System vorgestellt Audio Starkregen überflutet immer häufiger Ortschaften und sorgt für große Schäden. Bild © dpa Ende des Audiobeitrags

Die Bilder der verheerenden Hochwasser-Katastrophe im Sommer 2021 im Ahrtal sind noch vielen Menschen im Gedächtnis. Mehr als 130 Menschen starben, rund 500 Gebäude wurden zerstört. Folgenschwere Überschwemmungen mit großen Schäden - aber nicht so heftig wie im Ahrtal - gibt es auch in Hessen immer wieder.

In Hessen kommt dafür ein Starkregen-Frühalarmsystem zum Einsatz. Erprobt wird es in vier Pilotkommunen im Kreis Fulda. Installiert ist es bereits in Eichenzell, Ebersburg, Burghaun und Neuhof. Bis Ende kommenden Jahres soll es in weiteren 19 Städten und Gemeinden des Landkreises in Osthessen verfügbar sein.

System wird auf weitere Landkreise Hessens übertragen

Übertragen werden sollen die Erfahrungen mit diesem System und die Technik dann auch auf weitere Landkreise in Hessen, teilte Hessens Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung, Kristina Sinemus, am Mittwoch mit. Die CDU-Politikerin ließ sich am Mittwoch bei einem Besuch in Eichenzell-Kerzell über das System informieren.

Das System misst mit Sensoren in Echtzeit Niederschlag, Pegelstände und Abflussverhalten und kombiniert diese Daten mit den Werten des Deutschen Wetterdienstes. Angebracht sind die rund 200 Sensoren in Abwasser-Kanälen, an Brücken, öffentlichen Gebäuden und an Gewässern in den Kommunen.

Alarm bei Bedarf in Sekundenschnelle

Die dort anfallenden Messdaten werden in einen Cloud-Speicher übertragen und analysiert. Im Bedarfsfall löst das System dann in Sekundenschnelle einen Alarm aus. Der soll dann Rettungskräfte, die Verwaltung und die Anwohner erreichen - übermittelt durch Kurznachrichten (SMS), E-Mails oder Sprachanrufe.

Aktuell sei es das einzige System auf dem Markt, das flächig einen kompletten Landkreis bei drohender Gefahr in mehreren Stufen Behörden, Rettungskräfte sowie die Bürgerinnen und Bürger alarmiere, erklärt das Ministerium. Das System wird vom Land im Programm "Starke Heimat Hessen" gefördert und wurde mit 830.000 Euro Fördermitteln bedacht.

Ziel: Klimaresilienz der Kommunen stärken

Der Fuldaer Landrat Bernd Woide (CDU) sieht in dem Pilotprojekt die Möglichkeit, die "Kommunen in ihrer Klimaresilienz zu stärken". Mit dem Starkregen-Alarmsystem würden Anpassungsstrategien und Digitalisierung unter Verwendung neuester Technologien zusammengebracht.

Das Starkregen-Warnsystem sei ein konkretes Beispiel, wie Digitalisierung den Menschen effektiv helfen könne, sagte Sinemus: "Das System kann den Katastrophenfall nicht verhindern, aber verschafft einen wichtigen Zeitvorsprung, um sofort alle Beteiligten zu warnen und damit Menschenleben zu retten."

Weitere Informationen Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal Wie der Wiederaufbau in den von der Flutkatastrophe zerstörten Regionen in Rheinland-Pfalz läuft, kann man in einem Hochwasser-Blog des SWR nachlesen. Mitte Juli 2022 lag die Katastrophe ein Jahr zurück - der SWR gab dazu einen Überblick zum Wiederaufbau und der Aufarbeitung. Ende der weiteren Informationen