Trotz Hitze und Trockenheit können Pilzsucher bereits jetzt fündig werden.

So hätten Pilze, die sich von totem Holz oder lebenden Bäumen ernährten, keinerlei Probleme mit der derzeitigen Witterung, sagte der Inhaber einer Pilz-Schule in Offenbach. Darunter seien gute Speisepilze wie der gelb-orange Schwefelporling. Aber an der Pilzbestimmung gehe kein Weg vorbei, warnte er.