Bild © Hauptzollamt Frankfurt am Main

Echte weiße Trüffel oder doch eher Wüstentrüffel der Gattung Terfezia? Bild © Hauptzollamt Frankfurt am Main

Pilzexperten bezweifeln Trüffelfund am Flughafen

Haben sich die Zollbeamten am Frankfurter Flughafen geirrt? Für die Einfuhr von 20 Kilogramm Trüffel verlangten die Beamten eine Steuer-Nachzahlung von 4.200 Euro. Experten halten die Knollen allerdings für billigen Wüstentrüffel.

Am Frankfurter Flughafen hatten Zollbeamte in der vergangenen Woche rund 20 Kilogramm Pilze gefunden, die sie für weiße Trüffel hielten. Weiße Trüffel in dieser Menge hätten einen Marktwert von rund 30.000 Euro. Das Ehepaar mit dem ungewöhnlichen Gepäck musste vor Ort rund 4.200 Euro Steuer nachzahlen. Doch möglicherweise handelt es sich bei den Knollen um sogenannte Wüstentrüffel.

Nachdem hessenschau.de von dem Fund berichtet hatte, meldeten sich mehrere Pilzexperten in der Redaktion. "Den Leuten hat man Unrecht getan", vermutete Trüffelberater Dieter Honstraß. Das Foto des Hauptzollamtes Frankfurt zeige die in Deutschland wenig bekannte Wüstentrüffelart der Gattung Terfezia oder Tirmania. Der Marktwert liege entsprechend deutlich niedriger, bei bis zu 50 Euro pro Kilo.

Zollamt prüft vermeintlichen Trüffelfund

Beim Hauptzollamt will man den Sachverhalt intern prüfen, teilte eine Pressesprecherin am Montag auf Nachfrage mit. Reisende hätten jedoch grundsätzlich die Möglichkeit, den Strafzahlungen zu widersprechen, wenn sie sich im Unrecht sehen. Ob das in diesem Fall bereits geschehen ist, konnte die Sprecherin nicht klären.

Sollte es sich tatsächlich um die deutlich preiswerteren Wüstentrüffel handeln, würde der Zoll-Freibetrag von 430 Euro pro Person nur knapp überschritten. Die Strafe für das Ehepaar, das aus Doha (Katar) eingereist war, würde dann deutlich geringer ausfallen.