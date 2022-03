Die hessische Piratenpartei ist mit einer Verfassungsbeschwerde gegen den sogenannten "Hessentrojaner" gescheitert.

Das Bundesverfassungsgericht nahm die Klage wegen inhaltlicher Mängel nicht zur Entscheidung an, teilte das Gericht in Karlsruhe am Mittwoch mit (Az. 1 BvR 1552/19). Eine zweite Verfassungsbeschwerde der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) ist noch anhängig.

Zu den Überwachungsinstrumenten der hessischen Polizei gehört unter anderem der Einsatz von staatlicher Spionage-Software auf Computer. Die Kläger sehen dadurch die IT-Sicherheit gefährdet.