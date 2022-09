Ein Mann hat in Wetzlar mit einer Pistole in die Luft geschossen und die Waffe auch auf mehrere Fußgänger gerichtet.

Ein Passant konnte ihm die Waffe aus der Hand schlagen und sie in einem Handgemenge an sich nehmen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Schütze sei nach dem Vorfall am Freitagabend davongelaufen. Laut Polizei handelt es sich um eine scharfe Schusswaffe. Die Ermittler suchen Zeugen.