Weil er seine Pizza mit Pilzen "Champignons League" nannte, hat die UEFA dem Betreiber einer Gießener Pizzeria mit Klage gedroht. Jetzt rudert der Fußballverband zurück - mit einer besonderen Erklärung.

Aufatmen statt aufbacken: Der Gießener Pizza-Unternehmer Shademan Souri wird doch nicht vom europäischen Fußballverband UEFA verklagt. Er hatte eine Tiefkühl-Pilz-Pizza mit dem Namen "Champignons League" auf den Markt gebracht, was ihm Post von den UEFA-Anwälten beschert hatte. Der Vorwurf: Hier bestünde Verwechselungsgefahr mit dem Sport-Event "Champions League" - und die Namensrechte an der Königsklasse des Fußballs liegen bei der UEFA.

Jetzt ist der Fußballverband in einer Mail an den Hessischen Rundfunk zurückgerudert: Ein Mitarbeiter, der für den Markenschutz verantwortlich sei, habe zu eifrig und vorschnell gehandelt. Man könne "sehr gut mit der lecker-klingenden Pizza leben", heißt es am Dienstag seitens der UEFA.

Für den Pizza-Unternehmer Souri ist das ein Grund zur Freude. "So macht man das", sagte er völlig überrascht. Er hatte vom Absehen der Klage durch den hr erfahren. Für ihn ist klar: Seine Beharrlichkeit hat sich ausgezahlt. Eine Unterlassungserklärung des Verbands hatte er trotz Androhung einer Klage nicht unterschrieben.

Die umstrittene Pizza: eine erlaubte Anspielung oder die Verletzung von Markenrechten? Bild © hr/ David Flaßkamp

Der Sinneswandel bei der UEFA kam wohl über Nacht und nach einem Medienecho, das dem Verband nicht geschmeckt haben dürfte. So hatte die UEFA dem hr am Montag noch mitgeteilt: Das Pizza-Unternehmen sei keine einzelne kleine Pizzeria, sondern ein kommerzielles Unternehmen. Man habe deshalb Anwälte beauftragt, die Gießener Pizzeria anzuschreiben. Man habe den Besitzer "höflich aufgefordert, die Markenanmeldung zurückzuziehen, um langwierige Widerspruchsverfahren zu vermeiden".

Pizza-Unternehmen verkaufte wegen Corona-Einschränkungen Tiefkühlware

Dass die Pilz-Pizza überhaupt erfunden wurde, lag an den Einschränkungen während der Corona-Pandemie. Weil der Betrieb seines Restaurants "Pizza Wolke" während der strengen Schutzmaßnahmen nicht möglich war, stellte Souri seine Produktion auf Tiefkühlpizzen um.

Mit Erfolg: Mittlerweile beliefert er hessenweit Supermärkte. Im Angebot sind "HAM & BÄM", eine Schinkenpizza, die "SalAMI" - und auch die bisher umstrittene Pilz-Pizza "Champignons League".