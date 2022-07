Unfall in Heringen Pizzabote steigt in Auto ein und wird angefahren

Ein 53-Jähriger ist in Heringen beim Einsteigen in seinen Wagen angefahren worden. Er hatte gerade Pizza ausgeliefert.

Ein 53 Jahre alter Pizzabote ist am Freitagabend in Heringen (Hersfeld-Rotenburg) beim Einsteigen in seinen Wagen angefahren worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, erfasste ein 18 Jahre alter Autofahrer den 53-Jährigen, nachdem dieser gerade Pizza ausgeliefert hatte. Er wurde dabei leicht verletzt.