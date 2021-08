Nach dem Diebstahl eines Pizza-Auslieferungsautos in Raunheim (Groß-Gerau) am Montagabend hat die Polizei das Auto in der Nacht zum Dienstag in Kelsterbach gefunden und den Dieb gestellt.

Der polizeibekannte Mann habe offensichtlich unter Drogeneinfluss gestanden, teilten die Beamten mit. Es habe auch keine Fahrerlaubnis mehr. Das Auto war unverschlossen und der Schlüssel steckte.