Nach dem Streit mit einem 28-jährigen Mann hat ein 39-Jähriger versucht, seinen Kontrahenten und dessen Freundin in Runkel (Limburg-Weilburg) mit seinem Auto umzufahren.

Dabei traf er den 28-Jährigen am Knie. Außerdem drohte er ihm Schläge an, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Nach dem Vorfall vom Dienstag werde gegen den Angreifer wegen mehrerer Delikte ermittelt.