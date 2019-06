Zwei geparkte Autos sind in der Nacht zum Dienstag in Bad Schwalbach aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten.

Die Flammen griffen laut Polizei auf ein anliegendes Wohnhaus über. Es wurde evakuiert, verletzt wurde niemand. An den Autos entstand Totalschaden (rund 10.000 Euro). Der Schaden am Haus konnte noch nicht beziffert werden. Statiker prüfen, ob es einsturzgefährdet ist.