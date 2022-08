Ein Pkw hat beim Abbiegen in Darmstadt eine Radfahrerin geschnitten und so zu Fall gebracht.

Die 50-Jährige erlitt bei dem Sturz Schürfwunden, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Der Autofahrer oder die Autofahrerin flüchtete. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls, der sich am Samstag an der Kreuzung Pützerstraße/Dieburger Straße ereignete.