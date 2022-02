Pkw erfasst Fußgänger an Ampel

Beim Überqueren der B7 an einer Ampel in Vellmar (Kassel) ist am Mittwoch ein 47 Jahre alter Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, war der 55 Jahre alte Pkw-Fahrer auf die Bundesstraße eingebogen. Beide Verkehrsteilnehmer hätten "Grün" gehabt. Der 47-Jährige kam ins Krankenhaus, Lebensgefahr besteht den Angaben zufolge nicht.