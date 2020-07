Beim Zusammenstoß mit einem Pkw in Wettenberg (Gießen) ist der Fahrer eines Mountainbikes verletzt worden.

Der 52-Jährige kam in ein Krankenhaus. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatte der 66 Jahre alte Autofahrer am Vortag an einer Kreuzung die Vorfahrt des Radlers missachtet. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.