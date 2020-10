Im Frankfurter Stadtteil Dornbusch ist ein Pkw aus ungeklärter Ursache ausgebrannt.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Fahrzeug bereits komplett in Flammen. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, wurde bei dem Brand vom Freitag durch die entstehende Hitze ein weiteres Auto beschädigt. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei. Den Schaden gaben die Beamten mit mehreren tausend Euro an.