Zufällig haben Beamte in Bad Nauheim (Wetterau) einen Mann aus Litauen entdeckt, der seit 2004 wegen Drogenhandels mit einem Haftbefehl gesucht wurde.

Der Mann saß als Beifahrer in einem Auto, das an der Raststätte Wetterau in eine Kontrolle geriet, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Er sei direkt fest- genommen und sitze nun in U-Haft.