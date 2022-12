Pkw kracht in Rettungswagen

Ein Pkw ist am Donnerstag in einen Rettungswagen in Neu-Isenburg (Offenbach) gekracht.

Laut Polizei fuhr der Einsatzwagen mit Signal und Blaulicht bei Rot über eine Kreuzung nahe dem Stadtteil Gravenbruch. Beide Fahrer und der Beifahrer im Rettungswagen wurden leicht verletzt. Sie kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Ob auch der Patient im Rettungswagen verletzt wurde, war zunächst unklar.