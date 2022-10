Pkw rast in Baustelle - Insassen flüchten

Ein vermutlich mit vier Personen besetzter Pkw ist am Freitagabend in Fulda in eine Baustelle gerast.

Die Insassen flüchteten. Zwei Verdächtige im Alter von 19 und 21 Jahren wurden nach Polizeiangaben vom Samstag im Rahmen der Fahndung festgenommen. Sie hatten Prellungen und Abschürfungen. Vermutlich habe der Fahrer einen abgesicherten Sandhaufen übersehen. Das Auto flog mehrere Meter durch die Luft und landete auf einem Bauschutthaufen. Wer es fuhr, ist noch unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.