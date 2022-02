Pkw rollt mit zwei Insassen in den Main

Handbremse nicht angezogen Pkw rollt mit zwei Insassen in den Main

Ein mit zwei Personen besetzter Pkw ist am Samstagabend in Frankfurt nahe der Gerbermühle in den Main gerollt.

Nach Polizeiangaben war das Auto zuvor geparkt worden, ohne dass die Handbremse angezogen wurde. Die beiden Insassen konnten sich selbstständig befreien. Sie wurden mit leichter Unterkühlung medizinisch versorgt. Die Feuerwehr barg das Auto noch am Abend.