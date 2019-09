Beim Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Pkw in Darmstadt ist am Donnerstag eine Frau in dem Bus verletzt worden.

Außerdem wurde nach Mitteilung der Polizei ein Kinderwagen beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Ampelschaltung während des Unfalls auf der Kreuzung Berliner Allee/Rheinstraße geben können.