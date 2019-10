Der Einsatz eines Rettungshelikopters an einer Landstraße war bei einem Unfall am Mittwochabend in Gräwenwiesbach (Hochtaunus) nötig.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, kam ein 21-jähriger Autofahrer aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab und überschlug sich mehrfach mit seinem Pkw. Der Wagen blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer kam in ein Krankenhaus.