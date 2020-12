Im Lübcke-Prozess hat das Plädoyer der Bundesanwaltschaft begonnen. Der Vortrag dauert vermutlich den ganzen Tag.

Im Lübcke-Prozess sieht die Bundesanwaltschaft die Anklagen gegen Stephan Ernst und Markus H. im Wesentlichen als bestätigt an. Stephan Ernst sei schuldig des Mordes am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und des versuchten Mordes an dem irakischen Asylbewerber Ahmed I., sagte Oberstaatsanwalt Dieter Killmer am Dienstagvormittag in seinem Plädoyer vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. Bei beiden Taten habe es sich um rechtsextremistische Anschläge gehandelt.

Der Mitangeklagte Markus H. trug nach Ansicht der Anklage zur Ermordung Walter Lübckes bei. H. habe Ernst nicht nur "bestärkt und radikalisiert", sondern ihn auch an der Schusswaffe ausgebildet und damit den Mord möglich gemacht.

Anschlag von historischer Dimension

Der tödliche Anschlag auf den CDU-Politiker habe eine "historische Dimension", erklärte Oberstaatsanwalt Killmer. Es handele sich um den ersten rechtsradikal motivierten Mord an einem Politiker in einem demokratisch verfassten Deutschland seit der Ermordung Walter Rathenaus 1922. Die Tat stehe in der Tradition des von Rechtsextremisten propagierten "führerlosen Widerstands". Die Tat sei durch die flüchtlingsfeindliche Ideologie der Angeklagten motiviert. Auch der Nebenkläger Ahmed I. habe sterben sollen, "weil Ernst Flüchtlinge hasst", sagte Killmer.

Die Bundesanwaltschaft veranschlagte für ihr Plädoyer vorab sechs bis sieben Stunden. Die Strafforderung wurde erst am Ende des Schlussvortrags am frühen Dienstagabend erwartet.