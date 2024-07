Ukrainische Person beobachtet Drei mutmaßliche Geheimagenten in Frankfurt festgenommen

Sie wollten ihre Zielperson in einem Café ausspähen, vor Ort war ihr Verhalten jedoch verdächtig: Ermittler haben in Frankfurt drei Männer festgenommen, die für einen ausländischen Geheimdienst arbeiten sollen. Die Verdächtigen kamen in U-Haft.