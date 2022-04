Plastikplanen verfangen sich an Starkstromleitung

An einer Starkstromleitung in Rodgau (Offenbach) haben sich zwei große Plastikplanen verfangen.

Die Polizei sperrte am Freitagabend aus Sicherheitsgründen eine benachbarte Kreisstraße und einen Radweg für den Verkehr. Nachdem der Energieversorger den Strom abgeschaltet hatte, entfernten Helfer große Teile der Folie.

Die restlichen Plastikteile sollen nach Angaben der Polizei in der kommenden Woche entfernt werden. Eine Gefahr bestehe nicht mehr, sagte ein Polizeisprecher am Samstag in Offenbach. Der Einsatz bei Rodgau dauerte fast sechs Stunden. Verletzt wurde niemand.