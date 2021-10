14 Mitarbeitern eines Entsorgungsbetriebs in Waldbrunn ist plötzlich übel geworden. Neun von ihnen wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Polizei und Feuerwehr rätseln derzeit, wodurch das Unwohlsein ausgelöst wurde.

In einem Sanierungs- und Entsorgungsbetrieb in Waldbrunn-Fussingen (Limburg-Weilburg) sind am Dienstag 14 Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Sie hatten am Morgen über Unwohlsein geklagt, wie die Polizei mitteilte. Neun von ihnen kamen in verschiedene Krankenhäuser, nachdem sich ihr Zustand zunehmend verschlechterte.

Ursache unklar

Mehrere Rettungswagen und Notärzte waren im Einsatz. Laut Polizei wiesen drei Personen schwerere Symptome auf. Nach hr-Informationen wurde mindestens eine Person auf der Intensivstation behandelt.

Unklar ist, was die Beschwerden ausgelöst haben könnte. Aufgrund der Art des Betriebs schlossen die Rettungskräfte zunächst Kontakt mit einer unbekannten Substanz nicht aus. Vor dem Klinikgebäude in Wetzlar wurden zwei der Patienten in einem eigens dafür aufgebauten Zelt dekontaminiert.

Keine Schadstoffe festgestellt

Bei Messungen in der Umgebung des Betriebs stellte die Feuerwehr allerdings keine Schadstoffe fest. Kriminalpolizei, Feuerwehr und die Labore der Kliniken ermitteln den Beamten zufolge in alle Richtungen.