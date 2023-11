Die Polizei in Hessen hat am Wochenende mehrere Haftbefehle vollstrecken können.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, gingen den Beamten der Bundespolizei bei Kontrollen an zwei S-Bahn-Stationen in Offenbach sowie an den Hauptbahnhöfen in Frankfurt und Darmstadt fünf gesuchte Personen ins Netz.