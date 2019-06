Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll am Sonntag in Dillenburg entschärft werden.

Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll am Sonntag in Dillenburg entschärft werden. Bild © dpa-picture-alliance/ Feuerwehr Dillenburg

Polizei bereitet Bomben-Entschärfung am Sonntag vor

Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe bei Dillenburg bereitet die Polizei die Entschärfung vor. Am Sonntag um acht Uhr morgens muss die Sperrzone im Ortsteil Niederscheld komplett evakuiert sein.

Am Sonntag soll die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Arbeiter hatten den 250 Kilogramm schweren Blindgänger am Freitag bei der Sanierung einer Deponie im Dillenburger Stadtteil Niederscheld gefunden.

Die Polizei beginnt nach eigenen Angaben früh morgens damit, den Bereich um den Fundort zu evakuieren. Insgesamt werden über 550 Einsatzkräfte unterwegs sein. Rund 5.700 Menschen müssen ihre Häuser verlassen.

Weitere Informationen Infos: Bombe in Dillenburg Die Feuerwehr Dillenburg informiert:

Fragen und Antworten rund um die Bombe

Hotline für Hilfsbedürftige: 02771/896-445

Bürgertelefon: 02771/896-444 Ende der weiteren Informationen

Alle Anwohner müssen ihre Häuser und die Sperrzone bis 8 Uhr verlassen haben. Wer wegen Krankheit oder aus anderen Gründen nicht mobil ist, kann sich helfen lassen - eine Hotline gibt Auskunft. Wann die Bewohner in ihre Häuser zurückkehren dürfen, hängt davon ab, wie lange die Entschärfung dauern wird.

Auch der Schienenverkehr ist betroffen

Auch der Bahnhof Dillenburg wird ab 9 Uhr gesperrt. Die Züge halten in Herborn oder Haiger, von dort wird es einen Schienenersatzverkehr geben. Um die Bürger zu informieren, fahren am Samstag und am Sonntag Lautsprecherwagen der Stadtverwaltung durch die betroffenen Gebiete und informieren mit Durchsagen.