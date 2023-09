Die Spurensicherung in Bad Emstal nach dem Leichenfund dauerte die ganze Nacht.

Polizei bestätigt: Leiche in Waldstück bei Bad Emstal ist vermisste 14-Jährige

Leiche in Waldstück bei Bad Emstal ist vermisste 14-Jährige

In einem Waldstück bei Bad Emstal ist die Leiche einer jungen Frau gefunden worden. Die Polizei hat inzwischen bestätigt, dass es sich dabei um eine vermisste 14 Jahre alte Schülerin handelt. Ein Gewaltverbrechen könne nicht ausgeschlossen werden.

Im Rahmen der Suche nach einer seit Mittwoch vermissten 14-Jährigen aus dem nordhessischen Bad Emstal (Kassel) ist am frühen Donnerstagabend die Leiche einer "jungen weiblichen Person" in einem dortigen Waldgebiet gefunden worden, wie die Polizei mitteilte.

Ein Polizeisprecher bestätigte am frühen Freitagmorgen, dass es sich bei der Toten um die vermisste Schülerin handelt. Die Todesursache sei noch unklar. "Die Obduktion der Verstorbenen läuft aktuell", sagte der Sprecher am Morgen. Ein Gewaltverbrechen könne nicht ausgeschlossen werden.

Videobeitrag Video Ermittlungen nach Fund von Mädchenleiche Video Leichenfund bei Bad Emstal Bild © Hessennews TV Ende des Videobeitrags

Spurensicherung abgeschlossen

Die Ermittlungen dauern noch an. Der Bereich rund um den Fundort der Leiche - eine Baumgruppe etwas außerhalb des Ortsteils Sand - wurde weiträumig abgesperrt. Spezialisten der Spurensicherung waren die ganze Nacht über im Einsatz. Scheinwerfer leuchteten das Gebiet aus, eine Drohne machte Luftaufnahmen.

Die Spurensicherung sei gegen 4.30 Uhr am Freitagmorgen abgeschlossen worden, sagte der Sprecher. Lediglich ein paar Restarbeiten würden am Freitag am Fundort noch durchgeführt.

Weitere Details im Laufe des Tages

Wer die Tote entdeckt hat, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitteilen. Im Laufe des Tages wollten die Beamten gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kassel über den aktuellen Ermittlungsstand berichten.

Das vermisste Mädchen war am Mittwochabend nicht nach Hause gekommen. Daraufhin suchte die Polizei nach der Schülerin.

An ihrer Schule in Bad Emstal fällt am Freitag der Unterricht aus. Die Schülerinnen und Schüler bekommen stattdessen Betreuungsangebote, Schulpsychologen sind vor Ort.