Polizisten haben am Montagabend bei einer Durchsuchung in einer Dachgeschosswohnung in Oberzent (Odenwald) eine Marihuana-Plantage entdeckt.

Diese habe aus mehr als 160 Pflanzen bestanden, teilten die Beamten am Dienstag mit. Mutmaßlicher Betreiber sei ein 61-Jähriger, gegen den wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt wird.