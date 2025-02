Polizei ermittelt 81-Jähriger tot in Wohnung gefunden

81-Jähriger tot in Wohnung gefunden

Ein 81 Jahre alter Mann ist in Biblis tot in einer Wohnung gefunden worden. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei am Tatort in Biblis.

Wegen der Gesamtumstände und der Auffindesituation könne derzeit ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei am Montagabend mit. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei in Heppenheim (Bergstraße) übernahmen die Ermittlungen.

Angehörige fanden den Toten am Montagmittag in der Wohnung in Biblis (Bergstraße), wie es hieß. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft soll die Todesursache des Mannes bei einer Obduktion geklärt werden. Aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen könnten derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden, hieß es weiter.