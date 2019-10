Der Lastwagen rammte mehrere Wagen in der Limburger Stadt.

Der Lastwagen rammte mehrere Wagen in der Limburger Stadt. Bild © picture-alliance/dpa

Gestohlener Lkw in Limburg

Ein Mann hat in Limburg einen Lkw gestohlen und ist damit auf mehrere Fahrzeuge in der Innenstadt aufgefahren. Mehrere Menschen wurden verletzt. Die Ermittler gehen nach hr-Informationen nicht von einem terroristischen Hintergrund aus.

Nach dem Lkw-Zwischenfall in Limburg steht nun die Suche nach den Gründen im Fokus. Bei dem Mann, der den Lkw gekapert hatte, soll es sich um einen 32 Jahre alten syrischen Staatsangehörigen handeln, der seit November 2015 in Deutschland lebt und 2016 einen subsidiären, also eingeschränkten Schutzstatus inne hat. Er soll bisher mit Drogendelikten und Gewaltkriminalität aufgefallen sein. Über mögliche Kontakte zu Islamisten ist den Behörden bislang nichts bekannt.

Tatverdächtiger trank vorher Alkohol mit Verwandtem

Die Generalstaatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. In der Nacht wurde in Langen (Offenbach) eine Wohnung durchsucht. Dabei soll es sich um die Wohnung des Tatverdächtigen handeln. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) war beteiligt. Auch im Kreis Limburg-Weilburg wurde laut Generalstaatsanwaltschaft eine Wohnung durchsucht.

Dabei handelt es sich nach hr-Informationen um die Wohnung eines Verwandten, mit dem der 32-Jährige zuvor in einer Kneipe Alkohol getrunken hat. Bei beiden Durchsuchungen stellten die Beamten unter anderem Mobiltelefone und USB-Sticks sicher.

Kein Terrorakt vermutet

Das ZDF hatte am Dienstagmorgen getwittert, die Sicherheitsbehörden würden von einem Terroranschlag ausgehen. Nach hr-Informationen spricht allerdings alles gegen einen Terroranschlag. Vielmehr könnte es sich um eine nicht politisch motivierte Amokfahrt aus psychischen Motiven handeln.

Gewaltsam aus der Fahrerkabine gezogen

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft hatte der Mann den Fahrer des Lkw am späten Montagnachmittag gewaltsam aus der Fahrerkabine gezogen. Eine Waffe war demnach nicht im Spiel.

Er fuhr einige Meter mit dem Lkw und an einer Kreuzung auf acht Autos auf. Diese wurden ineinander geschoben. Zuvor soll der Mann bereits mehrfach erfolglos versucht haben, die Gewalt über einen Lkw zu erlangen.

Weniger Verletzte als angenommen

Innenminister Peter Beuth (CDU) verurteilte die Tat und mahnte zugleich: "Auch wenn der Tathergang an die schrecklichen Anschläge von Nizza oder Berlin erinnert, ist das Motiv des festgenommenen Mannes nach wie vor unklar." Die Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung befänden sich "in Hessen auf einem hohen Niveau", versicherte er.

Die Auswertung der Angaben aller Rettungsdienste hatte laut Polizei ergeben, dass neun Menschen leicht verletzt wurden. Sieben Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, einer sei ambulant versorgt worden. Und auch der Fahrer sei leicht verletzt worden. Zunächst hatte die Polizei von 17 Verletzten berichtet, diese Zahl wurde am Dienstag korrigiert.

Bürgermeister: Bevölkerung verunsichert

Der Bürgermeister von Limburg, Marius Hahn, hoffte am Dienstag auf eine schnelle und vollständige Aufklärung. "Man spürt eine Verunsicherung in der Bevölkerung", sagte der SPD-Politiker. Auch er sei erschüttert. "Ich bin geschockt und in meinen Gedanken bei den Verletzten und deren Familien."

Sendung: hr-iNFO, 08.10.2019, 7.00 Uhr