Ein Wohnhaus ist in der Nacht zum Freitag in Viernheim (Bergstraße) in Brand geraten.

Das Feuer brach nach Angaben der Polizei in einem Anbau im zweiten Stock des Mehrfamilienhauses aus. Ein 50 Jahre alter Bewohner wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Beamten ermitteln zur Brandursache.