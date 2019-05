Wieder Kind in Pfungstadt angesprochen?

Erneut soll am Freitag in Pfungstadt ein Unbekannter versucht haben, ein Kind in sein Auto zu locken.

Auch in diesem Fall soll einem Elfjährigen ein Geldschein angeboten worden sein, ein ähnlicher Fall soll sich am Donnerstag mit einem Siebenjährigen zugetragen haben. Die Polizei erklärte, es werde umfangreich ermittelt, der Sachverhalt könne aber noch nicht abschließend bewertet werden.