Ein hessischer Polizist in Uniform mit Dienstwaffe.

Ein hessischer Polizist in Uniform mit Dienstwaffe. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Bei einer Verkehrskontrolle im nordhessischen Vellmar ist am Montagabend ein Mann von Beamten erschossen worden. Laut Polizei war er mit einem Messer bewaffnet.

Wie die Polizei in Kassel mitteilte, kam es am Montagabend gegen 20 Uhr im Bereich Weideweg/Kasseler Straße in Vellmar während einer Verkehrskontrolle zu einem tödlichen Dienstwaffeneinsatz. Beamte hätten auf einen Mann geschossen, der nach ersten Erkenntnissen mit einem Messer bewaffnet gewesen sei.

Trotz Rettungsmaßnahmen gestorben

Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen durch einen Notarzt und weitere Rettungskräfte sei er wenig später seinen Verletzungen erlegen.

Weitere Einzelheiten teilte die Polizei am Abend nicht mit. Der Einsatzort wurde abgesperrt. Das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Kassel sind eingeschaltet.

Sendung: hr-iNFO, 03.02.2020, 23 Uhr