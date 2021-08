Nach einer Auseinandersetzung in Groß-Gerau wurde während der Festnahme ein Tatverdächtiger erschossen.

Polizei erschießt Mann nach Messerangriff in Groß-Gerau

Die Polizei hat in Groß-Gerau einen Mann erschossen. Er soll seine Frau und seine Schwiegermutter mit einem Messer angegriffen haben. Auch zwei Nachbarn wurden verletzt.

Bei einem Einsatz in der Reichenberger Straße in Groß-Gerau hat die Polizei am Dienstagabend einen Mann erschossen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Mittwoch hatte der 39-Jährige zuvor seine 40 Jahre alte Ehefrau und ihre 66 Jahre alte Mutter mit einem Messer angegriffen.

Die Schwiegermutter sei dabei "nicht unerheblich" verletzt worden. Die Ehefrau flüchtete demnach aus der gemeinsamen Wohnung, zwei Nachbarn eilten ihr zu Hilfe. Der Mann habe daraufhin auch sie mit dem Messer verletzt.

Mehrere Verletzte im Krankenhaus

Ein anderes Familienmitglied habe die Polizei gerufen, die dann auf den 39-Jährigen schoss. Nach Polizeiangaben wurde der Mann durch die Schüsse schwer verletzt und starb noch während der notärztlichen Versorgung. Die genaue Todesursache soll durch eine Obduktion festgestellt werden.

Wie viele Schüsse von den Polizisten abgegeben wurden, ist bisher nicht bekannt. Details zum Tatgeschehen seien Gegenstand der weiteren Ermittlungen, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Die Verletzten werden laut Polizei im Krankenhaus behandelt.